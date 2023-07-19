الاتفاق على 9860 وون كحد أدنى للأجور في كوريا للعام القادم

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تم التوصل لاتفاق بشأن الحد الأقل للأجور في كوريا الجنوبية خلال العام القادم، حيث صوتت اللجنة المسؤولة عن ذلك على معدل يبلغ تسعة آلاف و860 وون في الساعة، بزيادة نسبتها 2.5%، مقارنة بتسعة آلاف و620 وون هذا العام.وتوصلت لجنة الحد الأدنى للأجور، المؤلفة من تسعة ممثلين من كل من مسؤولي إدارات الشركات والعمال والرأي العام، إلى هذا القرار بشأن المعدل الجديد في حوالي الساعة 6 من صباح اليوم الأربعاء، بعد مناقشات مطولة استمرت خلال الليل.وحددت اللجنة مستوى الحد الأقل للأجور في تصويت وسط حالة من الجمود الممتدة بين جانبي الإدارة والعمال، والتي لم يكن من الممكن التغلب عليها من خلال اتفاق.وكان الاقتراح النهائي من جانب العمال للحد الأقل للأجور هو عشرة آلاف وون في الساعة، بينما اقترح جانب الإدارة تسعة آلاف و860 وون، وهو ما تم إقراره في النهاية بموافقة 17 صوتا مقابل ثمانية أصوات، مع امتناع عضو واحد عن التصويت.وتضم اللجنة حاليا 26 عضوا حيث تم اعتقال وفصل أحد ممثلي جانب العمال.