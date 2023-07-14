ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الأمطار الغزيرة إلى 44

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ارتفع عدد القتلى بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت كوريا الجنوبية منذ الأسبوع الماضي إلى 44 حالة وفاة، بعد انتشال جثث ثلاثة مفقودين.ووفقا للمقر المركزي لمكافحة الكوارث وإجراءات السلامة، فإنه حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء لقي 44 شخصا مصرعهم، وفُقد ستة، وأصيب 35 آخرون، بسبب هطول الأمطار المستمر الذي بدأ يوم 9 يوليو الجاري. ويمثل هذا أكبر عدد من القتلى والمفقودين منذ أن تم تسجيل 78 حالة وفاة بسبب الأمطار في عام 2011، وقد جاء معظمها من مقاطعتي شمال كيونغ سانغ وشمال تشونغ تشُنغ.وأسفرت الانهيارات الأرضية في مقاطعة شمال كيونغ سانغ عن مقتل وفقدان 27 شخصا، وإصابة 17، فيما وصل عدد القتلى في مقاطعة شمال تشونغ تشُنغ إلى 17، من بينهم 14 غرقوا في نفق غمرته المياه في مدينة تشونغ جو. كما أبلغت مقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ ومدينة سيجونغ عن حالات وفاة أخرى. وتم إجلاء حوالي 16 ألف شخص إلى ملاجئ مؤقتة، بما في ذلك مدارس ومراكز مجتمعية، ولم يعد 78 منهم إلى منازلهم حتى الآن.وتعرض ما يقرب من 420 منزلا لأضرار بسبب المياه، بينما جرفت أو دُمرت حوالي ألف من المرافق العامة، بما في ذلك طرق وجسور.ودمرت الأمطار الغزيرة حوالي 30 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وتسببت في نفوق حوالي 693 ألف رأس من الماشية والدواجن، بما في ذلك أبقار ودجاج وخنازير.