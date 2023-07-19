اليابان تقول إن الصاروخيْن الكوريين الشماليين سقطا خارج منطقتها الاقتصادية

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الدفاع اليابانية إن الصاروخين الباليستيين اللذين أُطلقا بواسطة كوريا الشمالية صباح اليوم الأربعاء، قد سقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان.ونقلا عن وزارة الدفاع وقيادة قوات حرس السواحل في اليابان، قالت هيئة الإذاعة العامة اليابانية "إن إتش كي" اليوم، إن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخان باليستيان في الساعة 3:35، والساعة 3:48 من صباح اليوم، ويبدو أنهما سقطا بعد حوالي عشر دقائق.وصرح وزير الدفاع الياباني "ياسوكازو هامادا" للصحفيين بأن كل صاروخ منهما قد طار لمسافة تتراوح بين 550 و600 كيلومتر، وبارتفاع أقصى يبلغ حوالي 50 كيلومترا، وأضاف أنهما ربما طارا في مسار غير منتظم.وأضاف الوزير الياباني أنه لم ترد أي أنباء عن وقوع أضرار للطائرات أو السفن، مشيرا إلى أن الحكومة اليابانية قدمت احتجاجا إلى كوريا الشمالية عبر قناة دبلوماسية، بشأن إطلاق الصواريخ.