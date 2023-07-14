الأمطار الغزيرة تتسبب في مصرع 44 وفقدان 6

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ارتفع عدد الذين لقوا حتفهم أو فقدوا بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت كوريا الجنوبية منذ يوم التاسع من يوليو، إلى 50 شخصا.ووفقا للمقر المركزي لمكافحة الكوارث وإجراءات السلامة، لقي 44 شخصا مصرعهم، وفقد 6 أشخاص، وأصيب 35 آخرون حتى الساعة 11 من صباح اليوم الأربعاء، بسبب هطول الأمطار الغزيرة.وقال المقر المركزي إن الخسائر في الأرواح قد تركزت على مقاطعتي شمال "كيونغ سانغ" وشمال "تشونغ تشُنغ"، حيث تسببت الانهيارات الأرضية في وقوع إصابات جسيمة، مما أدى لمصرع 27 شخصا وإصابة 17 آخرين في شمال "كيونغ سانغ".وفي مقاطعة شمال تشونغ تشُنغ، وصل عدد القتلى إلى 17، من بينهم 14 ماتوا في نفق غمرته المياه في مدينة تشونغ جو.وتم إجلاء أكثر من 16 ألف شخص من أكثر من 10 آلاف أسرة إلى ملاجئ مؤقتة في 111 مدينة ومنطقة.إلى جانب هذا، تعرض ما يقرب من 422 منزلا لأضرار بسبب المياه، بينما تم جرف أو تدمير عدد كبير من المرافق العامة، منها طرق وجسور.وغمرت الأمطار الغزيرة حوالي 32 ألفا و894 هكتار من الأراضي الزراعية، وتسببت في نفوق حوالي 797 ألف رأس من الماشية والدواجن.