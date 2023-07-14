الحكومة الكورية تسعى لتنمية الصناعات الحيوية

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تخطط الحكومة الكورية لتنمية الصناعات الحيوية، بما في ذلك الأدوية والمواد الجديدة والطاقة، ليكون حجم إنتاج الاقتصاد الحيوي حوالي 90 مليار دولار، وصادرات المنتجات الحيوية 50 مليار دولار، حتى عام 2030.جاءت هذه الخطة في رؤية 2.0 للاقتصاد الحيوي، والتي كشفت عنها وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم الأربعاء ضمن الجهود الرامية إلى وضع قاعدة أساسية لدعم إمكانات النمو للاقتصاد الحيوي الكوري.وتهدف هذه الخطة إلى جعل كوريا الجنوبية الأولى عالميا في إنتاج الأدوية الحيوية حتى عام 2030، وتنشيط صناعة المواد الحيوية الجديدة، وتسويق الطاقة الحيوية، وإنشاء نظام بيئي مبتكر للتكنولوجيا الحيوية الرقمية، وإنشاء أساس للاقتصاد الحيوي.وبموجب الخطة، سوف تقوم الحكومة بجذب 15 تريليون وون من استثمارات القطاع الخاص إلى صناعة الأدوية الحيوية حتى عام 2030، من خلال توسيع نطاق التفضيل الضريبي ليشمل الاستثمارات في صناعة الأدوية الحيوية.كما سترفع الحكومة معدل التوطين في مجال المواد الخام من 5% حاليا إلى 15% في عام 2030 من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية.وستقوم أيضا ببناء مجمع "بايو ميد" قيد التخطيط حاليا، ليتم من خلاله تعزيز القدرة الكورية على إنتاج الجيل الجديد من الأدوية الحيوية، مثلما حدث في الولايات المتحدة في عام 2020.