كوريا الشمالية استولت على عملات مشفرة بقيمة 700 مليون دولار في عام 2022

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قال مسؤول في وكالة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية استولت على عملات مشفرة تبلغ قيمتها حوالي 700 مليون دولار من منصات التداول في الخارج في عام 2022 وحده.وفي مؤتمر صحفي عقد في المركز الوطني للأمن السيبراني في مقاطعة "كيونغ كي" أمس الأربعاء، قال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن وكالة المخابرات الوطنية تأكدت من أن كوريا الشمالية استولت على تلك الأصول التي تزيد قيمتها عن 884 مليار وون، أي ما يقرب من 700 مليون دولار أمريكي، على مرتين خلال العام الماضي.وقال المسؤول إن قيمة الأصول المصادرة تكفي لتمويل 30 عملية إطلاق لصواريخ باليستية عابرة للقارات.وتقدر وكالة المخابرات أن كوريا الشمالية استولت على تلك الأصول من البورصات في دول أخرى غير كوريا الجنوبية، ولم تستطع حتى الآن تحويلها إلى نقود.وقالت الوكالة أيضا إنها رصدت محاولات من قبل خبراء تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين للحصول على وظائف في مكاتب خارجية لشركات الطاقة الكورية الجنوبية في الشهر الماضي.