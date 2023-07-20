مباحثات نووية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان اليوم الخميس

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من المقرر أن يجتمع كبار المفاوضين النوويين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان لإجراء محادثات في اليابان اليوم الخميس حيث تجري مناقشة سبل التعامل مع الاستفزازات النووية الكورية الشمالية.وسوف يعقد الممثل الخاص لكوريا الجنوبية لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية "كيم غون" والممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية "سونغ كيم" والمدير العام لشؤون آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية اليابانية "تاكيهيرو فوناكوشي"، محادثات في مدينة "كاروي زاوا" بمحافظة "ناغانو" في وسط اليابان.ويأتي هذا الاجتماع الثلاثي بعد حوالي 3 أشهر من آخر اجتماع مماثل، وسوف يركز على تقييم التوتر الأخير في شبه الجزيرة الكورية.ومن المتوقع أن يدين المشاركون إطلاق كوريا الشمالية الأخير لصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "هواصونغ-18"، الذي يعمل بالوقود الصلب؛ وكذلك محاولات بيونغ يانغ إلقاء اللوم على سيول وواشنطن في تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.ومن المتوقع أيضا أن يتفق المسؤولون الثلاثة على تعزيز التعاون في التعامل مع استفزازات كوريا الشمالية، بما في ذلك تطبيق عقوبات أحادية الجانب؛ مع البحث عن طرق لمنع الأنشطة السيبرانية غير القانونية لكوريا الشمالية، والتي يُشار إليها على أنها مصدر دخل جديد لبيونغ يانغ لتطوير أسلحتها النووية والصاروخية.ومن المقرر أن يجري "كيم غون" محادثات ثنائية منفصلة مع نظيره الياباني اليوم الخميس، ومع نظيره الأمريكي غدا الجمعة.