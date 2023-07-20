الرئيس يون يتفقد غواصة الصواريخ الباليستية الأمريكية في بوسان

Photo : YONHAP News

قام الرئيس "يون صوك يول" أمس الأربعاء بزيارة تفقدية للغواصة الأمريكية ذات القدرات النووية، والتي رست في ميناء "بوسان" أول من أمس.وقبل صعوده على متن الغواصة "يو إس إس كنتاكي"، قال "يون" في خطاب ألقاه في قاعدة "بوسان" البحرية إنه من المهم أن يزور الغواصة التي وصفها بأنها واحدة من أقوى الأصول الاستراتيجية الموجودة اليوم، وقدم الشكر إلى الرئيس الأمريكي "جو بايدن".وقال يون إنه يعتقد أنه أول رئيس لدولة حليفة للولايات المتحدة يقوم بزيارة لغواصة الصواريخ الباليستية الأمريكية، مشيرا إلى أن رسو الغواصة الأمريكية في الميناء الكوري يدل على تصميم سيول وواشنطن على نشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية بانتظام، وتعزيز القدرة على تنفيذ الردع الموسع.كما أشار "يون" إلى أن الجلسة الافتتاحية للمجموعة الاستشارية النووية التي تم إنشاؤها حديثا قد عقدت أمس الثلاثاء، وقال إن سيول وواشنطن ستعالجان التهديدات النووية والصاروخية المتطورة من قبل كوريا الشمالية بطريقة "هائلة" و"حازمة"، من خلال النشر المنتظم للأصول الاستراتيجية، بما في ذلك غواصة الصواريخ الباليستية.وتفقد "يون" الغواصة بإرشاد من قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية الجنرال "بول لاكاميرا"، حيث تم إطلاعه على سعة الغواصة من الداخل، قبل نقل كلمات التشجيع لأفراد الطاقم.