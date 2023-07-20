كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تنسق لقمة كامب ديفيد

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قالت صحيفة يومية يابانية إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان ستنسق لعقد قمة ثلاثية في كامب ديفيد في واشنطن في شهر أغسطس القادم.ونقلت صحيفة "يوميوري" اليومية اليابانية عن مسؤولين حكوميين أمريكيين ويابانيين قولهم اليوم الخميس إن الدول الثلاث تعمل على ضبط تفاصيل الاجتماع المقرر له يوم 18 أغسطس.وقال التقرير إنه من المرجح خلال القمة المرتقبة أن يركز الرئيس "يون صوك يول" والرئيس الأمريكي "جو بايدن" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" على طرق للبدء فورا في مشاركة بيانات التحذير بشأن صواريخ كوريا الشمالية لحظيا، وتعزيز قدرات الردع الأمريكي الموسع.وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القمة ستكون أول لقاء بين قادة الدول الثلاث بهدف عقد قمة ثلاثية فقط، خلافا للاجتماعات الثلاثية الماضية التي عقدت على هامش مؤتمرات دولية.وأضافت أن القمة ستكون هي الأولى التي يدعو فيها "بايدن" قادة أجانب إلى أحد المنتجعات الرئاسية منذ توليه المنصب.يذكر أنه خلال قمة مجموعة السبع التي عقدت في مدينة "هيروشيما" اليابانية في شهر مايو الماضي، كشف الرئيس الأمريكي عن نيته لدعوة "يون" و"كيشيدا" إلى واشنطن لحضور قمة ثلاثية.