كوريا الشمالية لا تستجيب بشأن الجندي الأمريكي الذي عبر المنطقة منزوعة السلاح

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قالت الحكومة الأمريكية إن كوريا الشمالية لم ترد حتى الآن بشأن مكان وجود الجندي الأمريكي الذي عبر الحدود بين الكوريتين إلى الشمال في أثناء زيارته للمنطقة الأمنية المشتركة أول من أمس الثلاثاء.وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "كارين جان بيير" في إفادة صحفية أمس الأربعاء إن وزارة الدفاع كشفت عن هوية الجندي بأنه جندي من الدرجة الثانية واسمه "ترافيس كينغ"، وقد تواصلت مع أقاربه.وأكدت على أن البيت الأبيض والبنتاغون والأمم المتحدة يعملون معا للحصول على المزيد من المعلومات، موضحة أن واشنطن لا تزال تحاول تحديد مكان وسلامة "كينغ".وأضافت المتحدثة أن واشنطن ستسعى جاهدة لضمان سلامته وتمكينه من العودة إلى بلاده، وأن هذه العملية تشمل الحفاظ على الاتصال مع الحكومتين السويدية والكورية الجنوبية، وكذلك مع الجيش الكوري الشمالي.ومن ناحية أخرى، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر" أيضا إلى أن البنتاغون تواصل مع نظرائه في الجيش الشعبي الكوري الشمالي، لكنه لم يحصل على رد بعد.