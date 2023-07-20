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الدولية

كوريا الشمالية لا تستجيب بشأن الجندي الأمريكي الذي عبر المنطقة منزوعة السلاح

Write: 2023-07-20 11:46:39

كوريا الشمالية لا تستجيب بشأن الجندي الأمريكي الذي عبر المنطقة منزوعة السلاح

Photo : YONHAP News


قالت الحكومة الأمريكية إن كوريا الشمالية لم ترد حتى الآن بشأن مكان وجود الجندي الأمريكي الذي عبر الحدود بين الكوريتين إلى الشمال في أثناء زيارته للمنطقة الأمنية المشتركة أول من أمس الثلاثاء.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "كارين جان بيير" في إفادة صحفية أمس الأربعاء إن وزارة الدفاع كشفت عن هوية الجندي بأنه جندي من الدرجة الثانية واسمه "ترافيس كينغ"، وقد تواصلت مع أقاربه.
وأكدت على أن البيت الأبيض والبنتاغون والأمم المتحدة يعملون معا للحصول على المزيد من المعلومات، موضحة أن واشنطن لا تزال تحاول تحديد مكان وسلامة "كينغ".
وأضافت المتحدثة أن واشنطن ستسعى جاهدة لضمان سلامته وتمكينه من العودة إلى بلاده، وأن هذه العملية تشمل الحفاظ على الاتصال مع الحكومتين السويدية والكورية الجنوبية، وكذلك مع الجيش الكوري الشمالي.
ومن ناحية أخرى، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر" أيضا إلى أن البنتاغون تواصل مع نظرائه في الجيش الشعبي الكوري الشمالي، لكنه لم يحصل على رد بعد.
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