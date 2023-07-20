ارتفاع حصيلة القتلى بسبب الأمطار الغزيرة إلى 46

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ارتفع عدد القتلى بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت كوريا الجنوبية منذ الأسبوع الماضي إلى 46 قتيلا بعد انتشال جثتين لشخصين مفقودين.ووفقا للمقر المركزي لمكافحة الكوارث وإجراءات السلامة، فإنه حتى الساعة 11 من مساء أمس الأربعاء، تأكدت وفاة 46 شخصا وفقدان 4 أشخاص وإصابة 35 آخرين بسبب هطول الأمطار المستمر الذي بدأ يوم 9 يوليو.وتشمل حصيلة القتلى المحدثة اكتشاف جثتين لشخصين كانا مفقودين في "ييه تشون" بمقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، حيث قُتل 27 شخصا أو تم الإبلاغ عن اختفائهم.وشهدت مقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ" 17 حالة وفاة، بما في ذلك 14 قتيلا في نفق غمرته المياه في مدينة "تشونغ جو".وقد تجاوز عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى ملاجئ مؤقتة 17 ألف شخص في حوالي 120 مدينة ومنطقة.وتعرض ما يقرب من 540 منزلا لأضرار بسبب المياه، بينما جرفت المياه أو دمرت 1169 منشأة عامة، بما في ذلك طرق وجسور. ودمرت الأمطار الغزيرة قرابة 33 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وأدت إلى نفوق حوالي 797 ألف رأس من الماشية والدواجن، بما في ذلك أبقار ودجاج وخنازير.