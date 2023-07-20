استئناف تشغيل قطارات كيه تي إكس بسرعتها العادية اليوم الخميس

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تقرر استئناف تشغيل القطارات الكورية العالية السرعة "كيه تي إكس" بسرعتها العادية اعتبارا من اليوم الخميس، بعد تخفيض سرعاتها بسبب هطول الأمطار الغزيرة في جميع أنحاء البلاد.وقالت شركة السكك الحديدية الكورية "كوريل" إنها قررت تطبيع سرعة عمليات "كي تي إكس" إلى 300 كيلومتر في الساعة بحد أقصى، بعد أن وجدت فحوصات السلامة على خطوط السكك الحديدية عدم وجود عيوب أو أضرار.ومع ضعف البنية التحتية للسكك الحديدية وسط هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء البلاد، تم تخفيض سرعات تشغيل قطارات "كي تي إكس" إلى ما بين 90 و230 كيلومترا في الساعة من يوم الخميس الماضي.وتهدف "كوريل" إلى استئناف خدماتها اعتبارا من الغد الجمعة على أجزاء من خطوط القطارات بين المدن والتي كان قد تم تعليقها سابقا بسبب الأمطار.