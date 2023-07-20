العثور على جثة جندي مفقود بعد 14 ساعة من اختفائه خلال عمليات إنقاذ

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تم العثور على جثة جندي مشاة البحرية الذي فُقد صباح الأمس الأربعاء في أثناء مشاركته في جهود البحث والإنقاذ في منطقة "ييه تشيون" في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ".ووفقا لسلطات الإنقاذ والإطفاء في المقاطعة، وقيادة قوات مشاة البحرية اليوم الخميس، تم العثور على جثة الجندي على بعد 400 متر من الروافد السفلية لنهر "نيه صونغ" بالقرب من جسر "كو بيونغ" في حوالي الساعة 11:08 من مساء أمس.وقد تم اكتشافه وقد توقف قلبه عن النبض بعد 14 ساعة من فقدانه، وتم نقله إلى مستشفى "بوهانغ" للقوات البحرية على متن مروحية بحرية من استاد "ييه تشيون".وقد اختفى الجندي في حوالي الساعة 9:10 صباحا أمس الأربعاء في أثناء البحث عن الأشخاص الذين فُقدوا بسبب الأمطار الغزيرة، حيث عجز عن الخروج من الماء بعد سقوطه في النهر.واستطاع اثنان من قوات مشاة البحرية الذين سقطا في المياه أيضا الخروج والسباحة إلى البر بأمان.ونقلت قيادة قوات مشاة البحرية تعازيها لأفراد أسرة الجندي، وتعهدت باتخاذ إجراءات للمتابعة بأقصى درجات الاحترام.