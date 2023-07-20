لجنة الأخلاقيات البرلمانية تتخذ قرارا بشأن معاقبة النائب المستقل كيم نام كوك

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من المقرر أن تحدد الهيئة الاستشارية التابعة للجنة الأخلاقيات البرلمانية الخاصة، مستوى الإجراءات التأديبية ضد النائب المستقل "كيم نام كوك"، اليوم الخميس.وسوف تسعى اللجنة للتوصل إلى قرار بعد فشل اجتماعها السابق أول من أمس الثلاثاء في تحديد ما إذا كان "كيم" قد انتهك قانون البرلمان أو أساء استخدام سلطاته.وقد غادر النائبُ الحزبَ الديمقراطي المعارض الرئيسي وسط مزاعم مثارة بشأن امتلاكه لعملات مشفرة وتعاملاته بها، والتي يُشتبه في أنها بلغت بضعة ملايين من الدولارات.ومن المقرر أن تتخذ اللجنة قرارا بشأن توقيع عقوبة على "كيم" بعد مراجعة سجلات صفقات الأصول الرقمية الخاصة به وإبلاغ قرارها إلى اللجنة الفرعية المعنية بالإجراءات التأديبية. وسوف يتم بعد ذلك طرح اقتراح عقابي للتصويت في اللجنة الفرعية ولجنة الأخلاقيات، قبل طرحه للتصويت النهائي في جلسة عامة.يذكر أن هناك أربعة أنواع من العقوبات التي يمكن أن تُفرض على نواب البرلمان في كوريا الجنوبية، وهي: التحذير في جلسة علنية، وإلزام النائب بالاعتذار في جلسة علنية، والوقف عن العمل لمدة تصل إلى 30 يوما، والطرد.