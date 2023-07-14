انعقاد قمة كورية أمريكية يابانية الشهر القادم

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من المتوقع أن يلتقي الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" بنظيره الأمريكي "جو بايدن" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" لإجراء مباحثات قمة ثلاثية في الولايات المتحدة في شهر أغسطس القادم.وقالت مصادر مطلعة إن مباحثات القمة الثلاثية ستعقد يوم 18 أغسطس في منتجع كامب ديفيد حيث تتم مناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني بناء على اقتراح الرئيس الأمريكي في شهر مايو الماضي، إلى جانب التحقق من التقدم في خطة المشاركة في الوقت الفعلي لمعلومات التحذير من الصواريخ الكورية الشمالية بين البلدان الثلاثة والتي اتفق عليها قادتها في العام الماضي، ومراجعة خطة تشغيل الخطة خلال هذا العام.كما يُتوقع أن يتناول القادة الثلاثة أعمال التعاون الأمني الفعلية بين بلدانهم، بما في ذلك توسيع المناورات البحرية المشتركة، ومناقشة مسألة الردع الموسع المشترك، في الوقت الذي تقوم فيه كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من جهة، والولايات المتحدة واليابان من جهة أخرى، بتشغيل جهازيْن للتشاور حول الردع الموسع من أجل الدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان على كل حدة، ضد التهديدات النووية باستخدام الأصول النووية الأمريكية.وسوف يتناول القادة الثلاثاء أيضا تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة وسلاسل الإمدادات لأشباه الموصلات والبطاريات وغيرها.تجدر الإشارة إلى أن مباحثات القمة الثلاثية المرتقبة تعد أول مباحثات يلتقي فيها قادة الدول الثلاث من أجل هقد قمة فقط، وليس على هامش مباحثات متعددة الأطراف.