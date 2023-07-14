الرئيس يون يقدم العزاء لأسرة الجندي تشيه سو كُن

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أعرب الرئيس الكوري "يون صوك يول" اليوم عن التعازي لأسرة الجندي "تشيه سو كُن" الذي لقي مصرعه بعد أن جرفته الفيضانات في أثناء مشاركته في مهام البحث والإنقاذ للمفقودين بسبب الأمطار الغزيرة مؤخرا.وقال "لي دو وان" المتحدث باسم المكتب الرئاسي إن الرئيس يون أعرب أيضا عن تعازيه لأفراد قوات مشاة البحرية الذين فقدوا رفاقا لهم.وتعهد الرئيس بعدم تكرار مثل هذا الحادث من خلال إجراء تحقيقات شاملة في أسبابه، مؤكدا أن حكومته ستقدم أعلى تكريم للجندي الراحل.وفي هذا السياق صرحت قوات مشاة البحرية المحلية اليوم بأنها قررت ترقية الجندي الراحل من وكيل عريف إلى عريف.يشار إلى أن العريف تشيه كان قد فُقد في حوالي الساعة التاسعة من صباح أمس الأربعاء عند جدول "ديه سونغ" في مدينة "ييه تشونغ" في مقاطعة شمال كيونغ سانغ، وذلك في أثناء مشاركته في مهام البحث عن المفقودين، ولم يكن يرتدي سترة نجاة، ثم تم العثور على جثته في الساعة الحادية عشرة وثماني دقائق من مساء أمس على بُعد أربعمائة متر، أسفل جسر "كو بيونغ".