الحكومة الأمريكية تحذر من التهديدات المالية الرقمية من قبل كوريا الشمالية وروسيا

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وصف "براين نيلسن" نائب وزير المالية الأمريكي لشؤون الإرهاب والمعلومات المالية كوريا الشمالية وروسيا بأنهما تشكلان تهديديْن رئيسييْن للأسواق المالية الرقمية عالميا.وحذر نيلسن في ندوة نظمها مركز الأمن الأمريكي الجديد أمس الأربعاء من أن كوريا الشمالية وروسيا تشكلان أكبر تهديدات للأسواق المالية الرقمية، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية تعتمد اعتمادا كبيرا على الأصول الافتراضية من أجل تطوير أسلحة الدمار الشامل.ووصف ذلك السلوك بأنه أكبر تهديد للأمن القومي، مؤكدا على أنه من المهم جدا قطع مثل هذا التيار المالي بالنظر إلى أن التعامل الدبلوماسي مع كوريا الشمالية صعب للغاية في الواقع.وفيما يتعلق بروسيا، قال إن تهديداتها اتضحت في عدد من الهجمات ببرامج الفدية والشبكات المظلمة التي تستهدف الأمريكيين.كما أشار إلى تقرير بعنوان "تقييم المخاطر المالية غير القانونية للتمويل غير المركزي"، أصدرته وزارة المالية الأمريكية في شهر أبريل الماضي، وقال إن ذلك التقرير كشف عن أن المجرمين عبر الإنترنت بما في ذلك القراصنة من روسيا وكوريا الشمالية، يسيئون استغلال النقاط الضعيفة على نحو فعال وهجومي.وأوضح أن بيونغ يانغ تحصل على أرباح باستخدام المزيد من الأصول الافتراضية من أجل الحفاظ على نظامها وتطوير الصواريخ، مؤكدا على أنه يمكن التخلص من هيكل خلق الربح الناتج عن ارتكاب الجرائم في بيئة الإنترنت من خلال استهداف هذه النقاط، مشددا على أنه لا يوجد أي طرف يوافق على استغلال بيونغ يانغ لهذا النظام من أجل تمويل برامج أسلحتها النووية.