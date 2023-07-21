تمديد فترة عمل المبعوثة الخاصة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية لعام آخر

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تم تمديد فترة عمل المبعوثة الكورية الجنوبية الخاصة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية "لي شين هوا"، التي تم تعيينها في المنصب العام الماضي، لمدة عام آخر.وصرح مسؤول في وزارة الخارجية في سيول للصحفيين أمس الخميس بأن فترة عمل "لي"، البالغة عاما واحدا، قد انتهت يوم الثلاثاء؛ ولكن تقرر تمديدها لمدة عام آخر.وبموجب قانون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2016، يتم تعيين خبراء مدنيين في ذلك المنصب.وقد خدم المبعوث الأول حتى سبتمبر 2017، ثم ظل المنصب شاغرا لمدة 5 سنوات، قبل تعيين "لي" مع بدء حكومة الرئيس "يون صوك يول".يذكر أن "لي" ظلت ناشطة على مستوى العالم للتعريف بأوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.ووفقا لوزارة الخارجية، فإن تمديد فترة عملها يدل على عزم الحكومة القوي على تحسين الأوضاع في كوريا الشمالية والسعي إلى التعاون الدولي بشأن هذه القضية.