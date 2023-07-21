البنتاغون تقول إنها تجهل وضع الجندي الأمريكي الذي دخل كوريا الشمالية

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" إن محاولاتها باءت بالفشل للتواصل مع كوريا الشمالية عبر مختلف القنوات للتأكد من وضع الجندي الأمريكي الذي تسلل إلى عبر الحدود بين الكوريتين إلى الشمال هذا الأسبوع.وردا على سؤال عما إذا كان الجندي من الدرجة الثانية "ترافيس كينغ" ما زال على قيد الحياة، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية "سابرينا سينغ" في مؤتمر صحفي أمس الخميس إن واشنطن لا تعرف وضعه أو مكان احتجازه أو حالته الصحية.وأكدت المتحدثة أن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها من خلال التعاون بين الوكالات ذات الصلة، ولكن لا توجد معلومات جديدة عن حالة "كينغ"، موضحة أن وضعه الوظيفي الآن هو "غائب بدون إذن".وكانت وزيرة الجيش الأمريكي "كريستين ورموت" قد قالت في منتدى "آسبن" الأمني أمس الخميس إن البنتاغون ووزارة الخارجية والبيت الأبيض تواصلوا مع كوريا الشمالية عبر قنوات الأمم المتحدة للحصول على معلومات حول وضع "كينغ" وإعادته، لكن تلك الجهود باءت بالفشل.