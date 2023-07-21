البنتاغون تنفي ادعاءات كوريا الشمالية بشأن الغواصة الأمريكية في كوريا الجنوبية

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نفت وزارة الدفاع الأمريكية، "بنتاغون"، ادعاءات كوريا الشمالية بأن نشر الغواصة الأمريكية ذات القدرات النووية في كوريا الجنوبية يمثل تهديدا نوويا لكوريا الشمالية، قائلة إن هذه الخطوة هي رد مناسب على سلوك بيونغ يانغ التصعيدي.وأصدر متحدث باسم البنتاغون هذا الموقف أمس الخميس ردا على استفسار من وكالة "يونهاب" للأنباء بشأن بيان وزير الدفاع الكوري الشمالي الذي أكد فيه أن نشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية مثل الغواصات النووية في كوريا الجنوبية يستوفي شروط استخدام كوريا الشمالية للأسلحة النووية.وأصدرت بيونغ يانغ ذلك البيان بعد وصول الغواصة "يو إس إس كنتاكي" للصواريخ الباليستية التابعة للقوات البحرية الأمريكية، وهي من طراز "أوهايو"، إلى مدينة "بوسان" الساحلية جنوب شرق البلاد يوم الثلاثاء، بالتزامن مع الجلسة الأولى للمجموعة الاستشارية النووية التي أنشأتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وقال المتحدث باسم البنتاغون إن الإجراءات التي اتخذها التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بموجب إعلان واشنطن ومن خلال المجموعة الاستشارية النووية هي "رد مناسب" على سلوك كوريا الشمالية "التصعيدي والخطير"، كما تعزز هدف البلدين الحليفين المتمثل في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. وأضاف أنه على عكس تصرفات كوريا الشمالية، فإن الجهود التي تبذلها سيول وواشنطن لتحسين وضعهما الدفاعي وحماية شعبيْهما من التهديدات النووية الكورية الشمالية لا تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.كما انتقدت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون "سابرينا سينغ" بيان بيونغ يانغ ووصفته بأنه خطير للغاية، قائلة إن زيارة الغواصة النووية للميناء كانت مخططة بالفعل خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس "يون صوك يول" إلى واشنطن.