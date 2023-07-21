كوريا الشمالية تصدر تحذيرا نوويا بعد زيارة غواصة نووية أمريكية لكوريا الجنوبية

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هددت كوريا الشمالية برد نووي بسبب زيارة غواصة استراتيجية أمريكية قادرة على حمل أسلحة نووية إلى كوريا الجنوبية هذا الأسبوع.وأصدر وزير الدفاع الكوري الشمالي "كانغ سون نام" هذا التحذير في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أمس الخميس.وحذر "كانغ" في البيان الجيش الأمريكي من أن تزايد ظهور ونشر الغواصات النووية الاستراتيجية والأصول الاستراتيجية الأخرى قد تستوفي شروط استخدام الأسلحة النووية المنصوص عليها في قانون كوريا الشمالية لسياسات القوة النووية.وأضاف أن السياسات النووية لكوريا الشمالية تسمح بتنفيذ الإجراءات اللازمة في الحالات التي يتم فيها شن هجوم نووي ضد البلاد أو حيث يعتبر الهجوم النووي وشيكا.وقال "كانغ" أيضا إن على الجيش الأمريكي أن يدرك أن أصوله النووية دخلت "مياها شديدة الخطورة".وجاء التحذير بعد وصول الغواصة "يو إس إس كنتاكي" للصواريخ الباليستية، وهي من طراز "أوهايو"، إلى مدينة "بوسان" الساحلية في جنوب شرق كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء، بالتزامن مع الجلسة الأولى للمجموعة الاستشارية النووية التي أنشأتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.كما حذرت كوريا الشمالية من أن استخدام القوة العسكرية ضدها سيكون "أسوأ خيار ممكن" لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.