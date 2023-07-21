15.2 % انخفاضا في صادرات كوريا في أول 20 يوما من يوليو

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طبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الجمعة، بلغت قيمة صادرات كوريا 31 مليارا و233 مليون دولار في العشرين يوما الأولى من شهر يوليو، بانخفاض نسبته 15.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.كما انخفض متوسط الصادرات اليومية على أساس عدد أيام العمل بنسبة 15.2% أيضا، وكان عدد أيام العمل خلال الفترة المذكورة 15 يوما ونصف.وبهذا تكون قيمة الصادرات على أساس شهري قد سجلت انخفاضا لـ9 أشهر متتالية منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.أما قيمة الواردات خلال نفس الفترة فبلغت 32 مليارا و594 مليون دولار، بانخفاض نسبته 28%، مما أدى إلى تسجيل عجز تجاري بقيمة مليار و361 مليون دولار.وأشار التقرير إلى أن إجمالي العجز التجاري الكوري منذ بداية هذا العام بلغ 27 مليارا و827 مليون دولار.