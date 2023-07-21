الهيئة الاستشارية للأخلاقيات توصي بطرد النائب كيم نام كوك من البرلمان

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أوصت الهيئة الاستشارية التابعة للجنة الأخلاقيات البرلمانية الخاصة بأن يتم تجريد النائب المستقل "كيم نام كوك" من مقعده البرلماني بسبب حيازاته المشبوهة لعملات مشفرة.وأعلن "يو جيه بونغ" رئيس اللجنة، هذا القرار للصحفيين بعد جلسة في البرلمان أمس الخميس.وعقدت لجنة الأخلاقيات الخاصة جلسة عامة يوم 30 مايو عرضت فيها قضية كيم على الهيئة الاستشارية، والتي ناقشت منذ ذلك الحين ما إذا كان "كيم" قد انتهك قانون البرلمان أو أساء استخدام السلطة، بناء على السجلات التي قدمها لتداولات الأصول المشفرة الخاصة به.وتتألف الهيئة الاستشارية، المسؤولة عن مراجعة المؤهلات والإجراءات التأديبية لأعضاء البرلمان، من 8 خبراء خارجيين.وسيتم إرسال توصية اللجنة إلى لجنة مراجعة تأديبية فرعية للتداول، وسيتم اتخاذ القرار النهائي في الاجتماع العام للجنة الأخلاقيات، قبل طرحها للتصويت في جلسة برلمانية عامة.يذكر أن هناك 4 أنواع من العقوبات التي يمكن أن تُفرض على نواب البرلمان في كوريا الجنوبية، وهي: التحذير في جلسة علنية، وإلزام النائب بالاعتذار في جلسة علنية، والوقف عن العمل لمدة تصل إلى 30 يوما، والطرد.