مؤشر أسعار المنتجين ينخفض للشهر الثالث في يونيو

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انخفض مؤشر أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي في يونيو، حيث أدى انخفاض أسعار النفط العالمية إلى انخفاض أسعار المنتجات الصناعية.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة إن مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات استقر عند 119.84 نقطة في يونيو، بانخفاض 0.2% عن الشهر الأسبق، ليواصل الانخفاض المضطرد الذي بدأ في أبريل بعد ارتفاعه لثلاثة أشهر متتالية.وعلى أساس سنوي، انخفض المؤشر، وهو مقياس رئيسي للتضخم المستقبلي، بنسبة 0.2% ليسجل أول انخفاض على أساس سنوي منذ نوفمبر من عام 2020.وكان الانخفاض في يونيو مقارنة بشهر مايو، تقوده المنتجات الصناعية، والتي تراجعت 0.6% بسبب تراجع أسعار النفط.كما تراجعت أسعار المنتجات الزراعية والسمكية ومنتجات الغابات بنسبة 1.3% على أساس شهري في يونيو، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 1.8% مقارنة بشهر مايو.