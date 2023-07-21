وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تنتقد كوريا الشمالية لتهديدها برد نووي

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انتقدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تهديد كوريا الشمالية باستخدام الأسلحة النووية بسبب زيارة غواصة استراتيجية أمريكية ذات قدرات نووية إلى كوريا الجنوبية هذا الأسبوع.وقالت الوزارة اليوم الجمعة إن اجتماع المجموعة الاستشارية النووية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ونشر غواصة استراتيجية أمريكية ذات قدرات نووية في "بوسان" هي إجراءات دفاعية مشروعة ضد التهديدات المستمرة من الأسلحة النووية والصواريخ الكورية الشمالية.وانتقدت الوزارة الاستفزازات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية باعتبارها انتهاكات واضحة لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ونددت بتبني النظام الكوري الشمالي قانونا يسمح بتوجيه ضربات نووية استباقية غير مشروعة والتدريبات ذات الصلة، وكذلك التهديدات النووية المتكررة ضد التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وحذرت من أن أي هجوم نووي كوري شمالي ضد التحالف سيواجه ردا فوريا ساحقا وحاسما.وجاء هذا التحذير بعد يوم من تهديد وزير الدفاع الكوري الشمالي "كانغ سون نام" برد نووي على نشر الغواصة "يو إس إس كنتاكي" للصواريخ الباليستية، وهي من طراز "أوهايو"، في كوريا الجنوبية.وقد وصلت الغواصة الأمريكية إلى مدينة "بوسان" الساحلية في جنوب شرق البلاد يوم الثلاثاء بالتزامن مع انعقاد الجلسة الأولى للمجموعة الاستشارية النووية.