شركة طوكيو للكهرباء تطلع الصحفيين الأجانب على خطة تصريف المياه الملوثة من فوكوشيما

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من المقرر أن تفتح شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، التي تشغل محطة فوكوشيما للطاقة النووية، اليوم الجمعة، منشآت تصريف المياه في المحطة أمام الصحفيين الأجانب، حيث تقدم لهم شرحا حول خطتها المتعلقة بتصريف المياه الملوثة إلى البحر.وتبين أن الشركة سوف تدعو حوالي 15 صحفيا من مختلف الدول، بما في ذلك كوريا الجنوبية، لإطلاعهم على المرافق التي يتم فيها مزج المياه الملوثة المعالجة باستخدام النظام المتقدم لمعالجة السوائل مع مياه البحر.وكانت الحكومة اليابانية وشركة طوكيو للكهرباء قد عقدتا جلسة شرح مماثلة لمسؤولي السفارات الأجنبية من 46 دولة، منها كوريا الجنوبية والصين، عبر الإنترنت أول من أمس الأربعاء.وخلال تلك الجلسة أكدت الشركة أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أكد على أن خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة تفي بمعايير السلامة الدولية، وأن الوكالة الدولية قررت إنشاء مكتب فرعي لها في فوكوشيما ليعمل على مراقبة المياه حتى بعد تصريفها.كما تعهدت الشركة اليابانية بتقديم معلومات تتعلق بالوضع في محطة فوكوشيما بشفافية للمجتمع الدولي.