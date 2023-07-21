تراجع القدرات التنافسية يتسبب في انخفاض صادرات كوريا للصين

أرجع البنك المركزي الكوري السبب في انخفاض الصادرات الكورية إلى الصين إلى تراجع القدرات التنافسية للمنتجات التصديرية الكورية.جاء ذلك على خلفية انخفاض حجم صادرات كوريا الجنوبية للصين بنسبة 26% في النصف الأول من هذا العام.وأشار تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة إلى أن 65% من أسباب انخفاض صادارت كوريا للصين في أول 4 أشهر من هذا العام تعود إلى تراجع الطلب المحلي في الصين، بينما تعود 35% من أسباب انخفاض الصادرات الكورية للصين إلى تراجع القدرات التنافسية للمنتجات التصديرية الكورية في الصين.كما أشار التقرير إلى أنه تم تضييق الفجوة بشكل كبير في القدرة التنافسية بين كوريا الجنوبية والصين خلال عامي 2010 و2021 من نواحٍ مختلفة، مثل الحصة في السوق العالمية، والقدرات التنافسية للمنتجات التصديرية.وقد شهدت صادرات كوريا للصين في النصف الأول من هذا العام انخفاضا بنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومن بين المنتجات الكورية التي تراجع حجم صادراتها للصين: منتجات المعلومات والاتصالات، والسيارات، والمعادن والصلب، والسفن.وتوقع البنك المركزي أن تتمتع صادرات كوريا للصين بانتعاش تدريجي بفضل زيادة الطلب على منتجات المعلومات والاتصالات، لكنه أضاف أنه سيكون من الصعب على كوريا الجنوبية التمتع بانتعاش كبير في صادراتها مثلما كان عليه في السابق بسبب بعض العوامل الهيكلية، بمنها التغيرات في الهيكل الصناعي والقدرة التنافسية لكل دولة.