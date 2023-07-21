الرئيس يون يدرس إصدار عفو خاص بمناسبة عيد الاستقلال

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تبين أن الرئيس الكوري "يون صوك يول" يدرس إصدار عفو خاص بمناسبة عيد الاستقلال الذي تحتفل به كوريا يوم الخامس عشر من أغسطس.وقال مسؤول رفيع المستوى في الحزب الحاكم في مكالمة هاتفية أجرتها معه وكالة "يونهاب" للأنباء اليوم الجمعة إن هناك احتمالا بأن يصدر الرئيس "يون" عفوا خاصا بمناسبة عيد الاستقلال، مشيرا إلى أنه تجري مراجعته حاليا.وإذا قرر الرئيس "يون" إصدار عفو عام، فستكون تلك هي المرة الثالثة التي يصدر فيها الرئيس عفوا خاصا منذ تنصيبه بعد العفوين الخاصين في عيد الاستقلال في العام الماضي وعيد رأس السنة الجديدة هذا العام.ومن بين المرشحين للعفو الخاص، "آن جونغ بوم" مساعد الرئيسة الكورية السابقة "بارك كون هيه" لتنسيق السياسات، و"كيم جونغ" نائب وزير الثقافة والرياضة والسياحة السابق، و"تشيه جي سونغ" مدير مكتب الاستراتيجية المستقبلية السابق لشركة "سام سونغ" للإلكترونيات، ونائبه السابق "جانغ تشونغ كي".كما يتوقع أن يشمل العفو الخاص مرتكبي المخالفات الصغيرة.