سيول وواشنطن تتفقان على الاستعداد لمواجهة استفزازات كوريا الشمالية

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أدانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تهديدات واستفزازات كوريا الشمالية النووية والصاروخية غير الشرعية، واتفقتا على الاستعداد لمواجهة المزيد من تلك الاستفزازات.جاء ذلك في اجتماع عُقد اليوم الجمعة في مدينة "غاروي زاوا" اليابانية بين المبعوث النووي الكوري "كيم كون" ونظيره الأمريكي "سونغ كيم"، حيث أدانا بشدة تهديدات واستفزازات كوريا الشمالية النووية والصاروخية غير الشرعية التي تصعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا.وأشاد المبعوثان النوويان بقوة الردع الموسع والاستعدادات المعززة بين البلدين من خلال المجموعة الاستشارية النووية الكورية الأمريكية، واتفقا على تعزيز الاستعدادات لمواجهة أي استفزازات إضافية محتملة من قبل كوريا الشمالية.كما أكد على أن البلدين سيقومان بتكثيف التعاون مع المجتمع الدولي لكي تدرك كوريا الشمالية أنه ليس لديها ما تكسبه من التطوير النووي والاستفزازات.واتفقا على تعزيز التعاون المشترك في منع كوريا الشمالية من الحصول على الأموال اللازمة لبرامجها النووية والصاروخية، ودفع المجتمع الدولي للالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي.وشددا على أهمية الدور البناء والمسؤول الذي تلعبه الصين لحل القضية النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.ودعا كوريا الشمالية إلى التوقف عن استفزازاتها الضاروخية، والعودة إلى مفاوضات نزع السلاح النووي في أسرع وقت.