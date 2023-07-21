اليابان تعيد إدراج كوريا الجنوبية ضمن قائمة الشركاء التجاريين

Photo : YONHAP News

قال تقرير بثته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كي" إن قرار طوكيو بشأن إعادة إدراج كوريا الجنوبية ضمن قائمة الشركاء التجاريين الموثوق بهم قد دخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة.جاء ذلك بعد مرور حوالي 4 أعوام من حذف الحكومة اليابانية اسم كوريا الجنوبية من تلك القائمة احتجاجا على الحكم الصادر عن المحكمة العليا الكورية الذي أمرت فيه شركات يابانية بتقديم تعويضات مالية لضحايا العمل القسري الكوريين.وكانت الحكومة الكورية قد قررت إعادة اليابان إلى قائمتها البيضاء في شهر أبريل الماضي ردا على قيام الحكومة اليابانية بإلغاء القيود التي فرضتها على تصدير المواد المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات إلى كوريا الجنوبية، في شهر مارس الماضي.وبهذا أثمرت الجهود التي بذلها الرئيس الكوري "يون صوك يول" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" لتحسين العلاقات بين البلدين من خلال دبلوماسية القمة المكوكية.