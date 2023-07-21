الحكومة الكورية تسمح لرجال الأعمال بالدخول الاستثنائي إلى أوكرانيا

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية تنفيذ استثناءات من حظر السفر المفروض على أوكرانيا بحيث تسمح لرجال الأعمال الكوريين بالقيام بزيارات رسمية إلى أوكرانيا.وفي هذا السياق، قررت وزارة الخارجية الكورية السماح لرجال الأعمال بدخول أوكرانيا إذا قدموا طلبات للإعفاء من حظر السفر.وجاء هذا القرار في إطار إجراءات المتابعة للزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس الكوري "يون صوك يول" إلى تلك الدولة التي مزقتها الحرب، والتي وعد خلالها بتوفير مساعدات إنسانية والمشاركة في إعادة الإعمار.وخلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي قال الرئيس يون إن حكومته ستقدم دعما نشطا لتمكين رجال الأعمال الكوريين من زيارة أوكرانيا بأمان وضمان تنفيذ أعمالهم هناك بسلاسة.يذكر أن الحكومة الكورية تنفذ حظرا على السفر لجميع مناطق أوكرانيا منذ فبراير من العام الماضي، بحيث يتوجب على المواطنين الكوريين الذين يرغبون في زيارة أوكرانيا تقديم طلب للحصول على استثناء من ذلك الحظر، والحصول على موافقة من الحكومة.