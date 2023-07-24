كوريا ترفع متطلبات الحجر الصحي المتبقية لفيروس كورونا في أوائل أغسطس

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قررت حكومة كوريا الجنوبية رفع إجراءات الحجر الصحي المتبقية لفيروس كورونا في أوائل شهر أغسطس القادم، حيث سيتم إزالة إلزامية ارتداء الكمامات في المستشفيات بالكامل، كما سيتم وقف الدعم الحكومي لنفقات المعيشة لمرضى كورونا في الأسر ذات الدخل المنخفض.وبحسب سلطات الحجر الصحي الكورية، تخطط الحكومة لتنفيذ المرحلة الثانية من العودة إلى الحياة الطبيعية من فيروس كورونا الشهر القادم عن طريق تخفيض تصنيف المرض المعدي بمقدار درجتين إلى المستوى الرابع، وهو المستوى الأقل، والذي يشمل أمراضا مثل الإنفلونزا والحمى القلاعية.ومع تخفيض تصنيف كورونا، سيتم رفع إلزامية ارتداء الكمامات في جميع الأماكن، بما في ذلك المستشفيات، كما سيتم إغلاق عيادات مرضى كورونا في مراكز الصحة العامة.وسوف تتوقف الحكومة أيضا عن رصد عدد مرضى كورونا، لكنها ستحافظ على التوصية بفترة عزل مدتها خمسة أيام للذين يُصابون بفيروس كورونا.