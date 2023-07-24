عدد زوار جبل بيكدو يتجاوز مستوى مليون

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تجاوز عدد السائحين الذين زاروا الجانب الصيني من جبل "بيكدو" مستوى مليون خلال هذا العام.ووفقا لصحيفة "الشعب" اليومية الصينية التي تصدرها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، فإن العدد التراكمي هذا العام لزوار الجبل، الذي يُسمى "بيكدو" باللغة الكورية و"تشانغ باي" باللغة الصينية، قد وصل إلى مليون و7700 حتى يوم 20 يوليو الجاري.وقد تجاوز هذا الرقم مستوى مليون هذا العام في موعد أبكر بأسبوع واحد مقارنة بعام 2019، أي قبل اندلاع جائحة كورونا.ويتناقض هذا الارتفاع مع الانتعاش الطفيف الذي حدث في العدد الإجمالي للسياح داخل الصين خلال النصف الأول من هذا العام والناتج عن تباطؤ الانتعاش الاقتصادي الصيني وضعف الطلب الاستهلاكي، على الرغم من تخفيف إجراءات الحجر الصحي.ووفقا لوزارة الثقافة والسياحة الصينية، بلغ عدد السائحين داخل الصين مليارين و380 مليونا خلال النصف الأول، بزيادة نسبتها 63.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لكنه سجل 77.4% فقط من 3 مليارات و80 ألف سائح في النصف الأول من عام 2019.