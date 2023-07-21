الصين تقترح إجراء محادثات مع كوريا الجنوبية واليابان

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قال تقرير نشرته وكالة كيوديو اليابانية للأنباء أمس الأحد إن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني "وانغ يي" قد اقترح إجراء محادثات رفيعة المستوى بين الصين وكوريا الجنوبية واليابان، وذلك خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الياباني "يوشيماسا هاياشي" في جاكارتا عاصمة إندونيسيا يوم الرابع عشر من يوليو الجاري.وأوضحت الصحيفة أن "وانغ يي" اقترح إجراء محادثات ثلاثية على مستوى نواب الوزراء، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح يعكس نية الصين لاستئناف المحادثات بين قادة الدول الثلاث التي توقفت منذ شهر ديسمبر من عام 2019.وقد تبين أن الحكومة اليابانية قامت بنقل هذا المقترح الصيني إلى الجانب الكوري.وقال مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية إن هذا الاقتراح يشير إلى أن الصين بدأت تتخذ موقفا إيجابيا بشأن المحادثات الثلاثية مراعاة للتطورات التي تحدث في الأوضاع الدولية والوضع الاقتصادي الصيني.وأضافت وكالة كيودو أن الحكومة اليابانية ستواصل التنسيق بشأن الاقتراح الصيني ورصد العلاقات الأمريكية الصينية، نظرا لأن هناك وجهة نظر مفادها أن الصين تحاول من خلال اقتراحها عرقلة التعاون الأمني بين واشنطن وسيول وطوكيو.