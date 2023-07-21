انخفاض حجم الجيش الكوري الجنوبي لأسباب ديموغارافية

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شهد حجم الجيش الكوري الجنوبي انخفاضا ليقل عن 500 ألف جندي في نهاية العام الماضي، بسبب الأزمة الديموغرافية التي ظلت تعاني منها كوريا في الآونة الأخيرة.وطبقا لتقرير صادر عن المعهد الكوري لأبحاث الدفاع الوطني أمس الأحد، كان الجيش الكوري الجنوبي قد وضع حدا لعدد جنوده ليكون عند 500 ألف جندي في العام الماضي، لكن عدد الجنود الفعلي حتى نهاية العام الماضي بلغ 480 ألف جندي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقل فيها عدد الجنود عن 500 ألف على أساس نهاية العام.وكان عدد الجنود الكوريين الجنوبيين قد سجل 690 ألفا في عام 2002، وحافظ على مستوى يزيد عن 600 ألف حتى عام 2017، لكنه انخفض ليقل عن 600 ألف لأول مرة في عام 2018، واستمرت ظاهرة الانخفاض ليصل إلى 510 آلاف في عام 2021.وبموجب الخطة الدفاعية متوسطة المدى التي كشفت عنها وزارة الدفاع في شهر ديسمبر من العام الماضي، كان من المخطط أن تتم المحافطة على عدد الجنود عند مستوى 500 ألف حتى عام 2027، ولكن أصبح من الصعب تحقيق هذه الخطة فعليا.وأرجع التقرير السبب الرئيسي في انخفاض حجم الجيش إلى انخفاض موارد الخدمة العسكرية الناجم عن تراجع معدلات المواليد.