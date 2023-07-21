كوريا وإندونيسيا تتعاونان في صناعات السيارات الكهربائية والبطاريات الثانوية

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اتفقت كوريا الجنوبية وإندونيسيا على التعاون في خلق نظام بيئي لصناعات السيارات الكهربائية والبطاريات الثانوية.وبموجب هذا الاتفاق، سيتعاون البلدان بشكل مستمر في سلسلة التوريد لإنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات الثانوية في إندونيسيا، كما سيوسعان التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، بما في ذلك إعادة تدوير البطاريات ومفاعلات الوحدات الصغيرة.جاء هذا الاتفاق في الاجتماع الثاني للجنة التعاون الاقتصادي الكوري الإندونيسي الذي عقد اليوم الاثنين في سيول، حيث توصل الجانبان إلى اتفاق على التعاون في الاستثمار والإنتاج للسيارات الكهربائية والبطاريات الثانوية في إندونيسيا، ليتم من خلاله التقدم المشترك إلى أسواق السيارات الكهربائية الآسوية والعالمية.كما اتفق الجانبان على زيادة الاستثمارات لتعزيز سلسلة التوريد للمعادن الرئيسية المتوفرة في إندونيسيا والمستخدمة في إنتاج البطاريات الثانوية، بما في ذلك النيكل.