كوريا تشهد أمطارا موسمية غزيرة حتى الغد الثلاثاء

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من المتوقع أن تهطل أمطار موسمية غزيرة على معظم أنحاء كوريا الجنوبية حتى يوم الغد الثلاثاء، مع توقعات بوصول معدلات الأمطار إلى 150 ملليمترا في المقاطعات الجنوبية من البلاد. وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم الاثنين إنه من المتوقع أن تتلقى منطقة "جولا"، التي تعرضت لأمطار بمعدلات وصلت إلى أكثر من 150 ملليمترا في وقت مبكر من اليوم الاثنين، إلى أمطار بمعدلات 150 ملليمترا أخرى حتى الغد الثلاثاء.ومن المتوقع أن تصل معدلات الأمطار على بوسان والمناطق الساحلية الجنوبية من مقاطعة جنوب كيونغ سانغ إلى ما بين 30 و80 ملليمترا، مع احتمال وصولها إلى أكثر من 100 ملليمتر في بعض المناطق. ومن المتوقع أن تتلقى أجزاء أخرى من كوريا ما بين خمسة إلى 60 ملليمترا، بينما ستستقبل المناطق الداخلية في منطقة كيونغ سانغ ما يصل إلى 80 ملليمترا من الأمطار.ومن المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة تتراوح معدلاتها بين 30 و70 ملليمترا في الساعة على منطقة جولا صباح الاثنين، بينما من المرجح أن تضرب مناطق جيولا الساحلية الداخلية 30 ملليمتر ا في الساعة والمناطق الساحلية الجنوبية حتى بعد ظهر اليوم الاثنين. ومسوف يستمر هطول الأمطار في معظم أنحاء كوريا حتى فترة بعد ظهر الغد الثلاثاء.ومن ناحية أخرى، ستصل درجات الحرارة المرتفعة في فترة بعد ظهر اليوم إلى ما بين 27 و32 درجة مئوية، بزيادة تتراوح بين درجتين إلى أربع درجات مقارنة بما كانت عليه أمس الأحد.