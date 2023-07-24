الإبلاغ عن أكثر من 2100 عملية تسليم رسائل مشبوهة في كوريا

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تم الإبلاغ عن تسليم أكثر من ألفي طرد دولي مشبوه في جميع أنحاء كوريا خلال الأيام القليلة الماضية.وقالت وكالة الشرطة الوطنية إنها تلقت حتى الساعة الخامسة من صباح اليوم الاثنين تقارير عن تسليم ما يصل إلى 2141 من الرسائل والطرود المشبوهة منذ يوم الخميس الماضي. ومن بينها، جمعت الشرطة 679 طردا للتحقيق فيها، بينما تم الإبلاغ عن البقية البالغ عددها ألفا و462 طردا عن طريق الخطأ. وتم الإبلاغ عن أكثر من نصف عدد تلك الرسائل البريدية في سيول بمقدار 530 ومقاطعة كيونغ كي بمقدار 668.وتبحث الشرطة والسلطات ذات الصلة في تلك الطرود للتحقق مما إذا كانت تحتوي على أي مواد خطرة، على الرغم من أن معظمها كان فارغا أو يحتوي على بعض القمامة أو مستحضرات تجميل.وقد بدأت سلسلة الحوادث تلك عندما وصل طرد يشتبه في احتوائه على مواد خطرة إلى مركز للرعاية الاجتماعية في مدينة " أولسان" يوم الخميس، مما دفع الذيبن استلموا رسائل مشابهة في جميع أنحاء كوريا إلى الإبلاغ عنها. وطلبت الشرطة من الذين يتلقون طرودا مشبوهة تحمل هذا العنوان "CHUNGHWA POST" من الصندوق البريدي رقم 100561- 003777، من مدينة "تايبيه" في تايوان، الإبلاغ عن ذلك فورا إلى أقرب مركز شرطة أو الاتصال بالخط الساخن رقم 112 دون فتح الرسالة.