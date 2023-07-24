قوات الأمم المتحدة تجري اتصالات مع الجيش الكوري الشمالي بشأن الجندي الأمريكي

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أجرت قيادة قوات الأمم المتحدة في شبه الجزيرة الكورية اتصالات مع كوريا الشمالية بشأن الجندي الأمريكي الذي كان قد عبر الأسبوع الماضي إلى الشمال في المنطقة الأمنية المشتركة بين الكوريتين.وفي مقابلة مع صحيفة"ذا تايمز" التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها أول من أمس السبت، قال نائب قائد قوات الأمم المتحدة "أندرو هاريسون" إن مكان الجندي "ترافيس كينغ" غير معروف حاليا، لكن التواصل مع الجيش الشعبي الكوري الشمالي مستمر.وقال نائب القائد إن قيادة قوات الأمم المتحدة تحافظ على "حوار مستمر" مع الجيش الكوري الشمالي عبر الخط الساخن الذي يربط بين الجانبين.ورفض "هاريسون" الإفصاح عن تفاصيل الاتصال في ضوء المفاوضات النشطة التي تركز على سلامة الجندي الأمريكي.وقد تواصلت الحكومة الأمريكية في وقت سابق مع السلطات الكورية الشمالية عبر قنوات مختلفة للحصول على معلومات حول وضع الجندي وإعادته، لكنها لم تنجح في ذلك.