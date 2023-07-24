كوريا تطلب التعاون من الصين بشأن الرسائل المشبوهة

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طلبت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية من الحكومة الصينية التعاون فيما يتعلق بالطرود والرسائل الدولية المشبوهة التي تم تسليمها إلى كوريا من تايوان عبر الصين، خلال الأيام القليلة الماضية.وقالت وزارة الخارجية الكورية أمس الأحد إنها اتصلت بوزارة الخارجية الصينية والسلطات المعنية والحكومات المحلية من خلال البعثات الدبلوماسية الكورية في الصين، وطلبت منها تأكيدا سريعا وشرحا لعمليات التسليم.وأضافت الوزارة أن الجانب الصيني أعرب عن عزمه التعاون الكامل مع هذا الطلب. وأوضحت الوزارة أنها تخطط للنظر في حالات مماثلة في دول أخرى مثل كندا والولايات المتحدة وكيفية تعامل تلك الدول مع هذا الموقف.وبالإضافة إلى ذلك، تم إصدار تحذير أيضا للكوريين في الخارج للانتباه إلى الطرود الدولية، مع توجيه جميع البعثات الدبلوماسية لتعزيز عملية أمن التسليم.وقد بدأت سلسلة الحوادث تلك عندما وصل طرد يشتبه في احتوائه على مواد خطرة إلى مركز للرعاية الاجتماعية في مدينة "أولسان" يوم الخميس الماضي، مما دفع مستلمي الرسائل المماثلة في جميع أنحاء كوريا إلى الإبلاغ عنها.