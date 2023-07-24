تضرر أكثر من 10 آلاف من المنشآت في كوريا بسبب الأمطار الغزيرة

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اتضح أن أكثر من عشرة آلاف من المنازل ومنشآت البنية التحتية الأخرى في كوريا الجنوبية قد تضررت بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت البلاد منذ يوم 9 يوليو الجاري.ووفقا للمقر المركزي لمكافحة الكوارث وإجراءات السلامة، فإنه حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين، تبين أن 285 من المنشآت الخاصة قد تضررت، وغمرت المياه أو دمرت أكثر من 1700 منزل وحوالي 600 مبنى تجاري ومصنع.وتم جرف أو تدمير أكثر من 7600 من المرافق العامة، بما في ذلك 1200 من الطرق والجسور، كما تم الإبلاغ عن أكثر من 800 حالة انهيار أرضي.وقالت السلطات المعنية إنه تم ترميم 66.5%% من المرافق الخاصة و69.8% من المرافق العامة. وتم إجلاء أكثر من 18 ألفا و400 شخص إلى ملاجئ مؤقتة، بينما لم يعد حوالي ألفي شخص إلى ديارهم بعد.وقد أدت الأمطار الغزيرة إلى تدمير أكثر من 35 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، كما تسببت في نفوق حوالي 872 ألف رأس من الماشية والدواجن، بما في ذلك أبقار ودجاج وخنازير.