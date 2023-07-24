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الدولية

بابا الفاتيكان يقدم تعازيه في ضحايا الأمطار الغزيرة في كوريا

Write: 2023-07-24 11:07:21

بابا الفاتيكان يقدم تعازيه في ضحايا الأمطار الغزيرة في كوريا

Photo : KBS News

تحدث بابا الفاتيكان "فرانسيس" خلال كلمته أمام الحشود في ساحة القديس بطرس، أمس الأحد، عن الأمطار التي تعرضت لها كوريا الجنوبية مؤخرا، حيث قدم تعازيه لضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات حول العالم.
وتحدث البابا عن الدمار الذي لحق بكوريا، معربا عن تضامنه مع المتضررين من الفيضانات الأخيرة والذين يقدمون المساعدة.
وقال إن العديد من الدول تعاني من تقلبات مناخية شديدة مع موجات حر غير طبيعية وحرائق مدمرة في بعضها، بينما تؤثر الأمطار الغزيرة والفيضانات على دول أخرى مثل كوريا الجنوبية.
وشدد بابا الفاتيكان على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة من أجل التعامل مع التغيرات المناخية العالمية، وحث قادة دول العالم على اتخاذ المزيد من الإجراءات المدروسة للحد من الانبعاثات الملوثة، وأضاف أن ذلك يمثل تحديا عاجلا ولا يمكن تأجيله، داعيا إلى بذل جهود لحماية الأرض.
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