الشركات الكورية تدخل منافسات الذكاء الاصطناعي

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أصبحت سوق الذكاء الاصطناعي المتمثل في روبوتات الدردشة، "تشات بوت"، ميدانا للمنافسة بين الشركات العالمية العملاقة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وتخطط شركة "آبل" للحاق بركب الذكاء الاصطناعي من خلال إطلاق خدمة روبوت دردشة يطلق عليه البعض "آبل جي بي تي" في العام القادم، بعد شركتي "مايكرو سوفت" و"غوغل".وقال الدكتور "كيم جيه تشول" الأستاذ في كلية الدراسة العليا للذكاء الاصطناعي التابعة للمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا، إن شركة "آبل" تعتقد أنها ستتمكن من التفوق في صناعة روبوتات الدردشة، لأن لديها قاعدة قوية من العملاء الأساسيين.وتماشيا مع هذا الاتجاه العالمي، بدأت الشركات الكورية تتشارك في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث كشفت شركة "إل جي" مؤخرا عن الذكاء الاصطناعي للخبراء المتخصصين المعروف باسم "إكساوان 2".ومن المتوقع أن يسهم هذا الذكاء الاصطناعي في تقصير مدة الأبحاث المتعلقة بالمواد الجديدة والصناعات الحيوية، لأنه يتم فيه برمجة 45 مليونا من براءات الاختراع والأعمال البحثية.وقالت "هان سيه هي" الباحثة في معهد أبحاث الذكاء الاصطناعي التابع لشركة "إل جي" إن الذكاء الاصطناعي يمكنه مساعدة العلماء في تصميم المواد، والتنبؤ بنتائج التجارب البحثية.ومن جانبها، ستكشف شركة "نيفر" عن موديلها الجديد من الذكاء الاصطناعي "هايبر كلوفر إكس" في شهر أغسطس، حيث من المتوقع أن يتم استخدامه كتكنولوجيا أساسية في الخدمات اللوجستية والتوزيع، والإنشاءات ، والتعليم، إلى جانب القطاع العام.وأبدت كل من شركة "سام سونغ" للإلكترونيات وشركة "كاكاو" اهتماما أيضا بدخول ماراثون منافسات الذكاء الاصطناعي.