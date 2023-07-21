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السياسية

محادثات هاتفية بين نواب وزراء الخارجية الكوري والأمريكي والياباني

Write: 2023-07-24 15:42:25Update: 2023-07-24 16:59:01

محادثات هاتفية بين نواب وزراء الخارجية الكوري والأمريكي والياباني

Photo : YONHAP News

أجرى نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جانغ هو جين" اليوم الاثنين محادثات هاتفية مع نظيريْه الأمريكية "ويندي شيرمان" والياباني "داكيو موري"، حيث بحث معهما القضايا المتعلقة بالقمة المرتقبة بين الدول الثلاث وسبل تعزيز التعاون بينها.
وأشاد نواب وزراء خارجية الدول الثلاث بالتطور الذي حققه التعاون بين سيول وواشنطن وطوكيو بفضل التبادلات الوثيقة رفيعة المستوي، واتفقوا على تعميق التعاون أكثر من خلال الاجتماعات الاستشارية على مستوى نائب وزير.
كما أكدوا على أن القمة الثلاثية المزمع عقدها في الولايات المتحدة في أغسطس ستكون نقطة انطلاق مهمة لتعزيز التعاون بين الدول الثلاث، واتفقوا على زيادة التعاون بينهم لعقد القمة بشكل ناجح.
وأدانوا استفزازات كوريا الشمالية الصاروخية الأخيرة، مؤكدين عزمهم خلق بيئة استراتيجية تدرك من خلالها كوريا الشمالية أنها لن تستفيد من تطوير برامجها النووية وشن استفزازات صاروخية، وأنه يتوجب عليها العودة إلى مسار نزع السلاح النووي.
كما اتفقوا على بذل جهود مشتركة لتحقيق التزام المجتمع الدولي بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتعزيز التعاون بشأن أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.
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