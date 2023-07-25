تعيين رئيس جديد لشركة السكك الحديدية الكورية كوريل

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تم تعيين "هان مون هي" كرئيس حادي عشر لمؤسسة السكك الحديدية الكورية "كوريل"، في حفل أقيم في مقر الشركة في مدينة "ديجون"، أمس الاثنين.وفي كلمة وجهها بهذه المناسبة، تعهد "هان" بجعل "كوريل" مؤسسة موثوقا بها من قبل الجمهور من خلال متابعة الإصلاحات التي تعطي أولوية للسلامة.وتعهد "هان" ضمن أهدافه الرئيسية بتعزيز الصحة المالية للمؤسسة من خلال تبسيط إدارتها، وبناء أنظمة مستدامة، وتجديد خدمة العملاء لتكون ذات توجه رقمي، وابتكار قدرات مستقبلية، وخلق بيئة عمل حيوية يفخر بها الموظفون.وقال إن أول مهمة رسمية له ستكون تفقد جهود الترميم الجارية في جزء من خط "تشون بوك"، حيث جرفت الأمطار الغزيرة قاع الطريق.يذكر أن "هان" قد عمل في مناصب مختلفة في "كوريل" على مدار ثلاثة عقود تقريبا، بما في ذلك رئاسة إدارات الابتكار الإداري، والتخطيط والتنسيق، وسياسات العمل. وسوف تبلغ مدى رئاسته للمؤسسة ثلاثة أعوام.وقد تولى "هان" رئاسة "كوريل" بعد إقالة سلفه "نا هي صونغ" في شهر مارس الماضي مع تبقي 20 شهرا في فترة رئاسته، بعد حادث مميت تورط فيه أحد موظفي شركة "كوريل" في محطة "أوبونغ" وبعد خروج قطار عن مساره في محطة "يونغ دُنغ بو".