الأحزاب السياسية تفشل في اعتماد تقرير تعيين وزير التوحيد

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فشلت الأحزاب السياسية الكورية في الوفاء بالموعد النهائي أمس الاثنين لاعتماد تقرير تعيين المرشح لمنصب وزير التوحيد "كيم يونغ هو".وفشل النائب "كيم سوك كي" من حزب قوة الشعب الحاكم والنائب "لي يونغ سون" من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، وكلاهما من كبار أعضاء اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والتوحيد، في عقد جلسة كاملة لاعتماد التقرير أمس الاثنين، حيث يسعى حزب قوة الشعب لتبني التقرير الذي يحتوي على آراء الطرفين، لكن الحزب الديمقراطي رفض التعاون في تعيين "كيم" في المنصب، بسبب تصريحاته المتشددة السابقة حول كوريا الشمالية، وموقفه غير المتعاون في تقديم المواد ذات الصلة.وحول فشل الأطراف المعنية في تبني تقرير جلسة تأكيد التعيين، قال المكتب الرئاسي إنه سيواصل الجهود ذات الصلة وفقا للإجراءات.يذكر أنه إذا فشلت الأحزاب السياسية في الوفاء بالموعد النهائي فإنه يمكن للرئيس أن يكرر طلب التعيين في غضون عشرة أيام مع إرسال تقرير تأكيد التعيين في الموعد النهائي الجديد. وإذا مرّ الموعد النهائي الثاني أيضا، فيمكن للرئيس المضي قدما وتعيين المرشح.