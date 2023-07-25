وزارة العمل تؤكد على ضرورة تجديد نظام استحقاقات البطالة

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قالت وزارة العمل الكورية أن إعانات البطالة التي تقدمها الحكومة قد تضاعفت بأكثر من ثلاثة أضعاف في غضون عشر سنوات حتى عام 2022. وكشف مسؤول في الوزارة عن البيانات ذات الصلة أمس الاثنين عندما شرح للصحفيين خطة الحكومة لتجديد نظامها الخاص بهذه البدلات قبل نهاية العام.ووفقا للوزارة، تضاعفت إعانات البطالة بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 10.9 تريليون وون في العام الماضي، بعدما كانت حوالي 3.4 تريليون وون في عام 2012. كما قفز عدد المستفيدين من تلك الإعانات من حوالي مليون و130 ألفا إلى مليون و630 ألفا خلال نفس الفترة. وقال المسؤول إن ضمان هذه المزايا قد توسع في 2019، وأضاف أن مقدار هذه البدلات ارتفع بعد زيادة الحد الأقل للأجور.وتخطط الحكومة وحزب قوة الشعب الحاكم لإصلاح هذا النظام من أجل التركيز على تعزيز إعادة التوظيف من خلال تشجيع العاطلين عن العمل على إيجاد وظائف، حيث إن 28% فقط من المستفيدين من هذه المزايا حصلوا على وظائف في أثناء حصولهم على هذه البدلات.وشدد المسؤول أيضا على الحاجة إلى تجديد النظام من أجل تحقيق الصحة المالية للصندوق الحكومي للتأمين على العمل، مشيرا إلى أن الصندوق سجل عجزا قدره 3.9 تريليون وون حتى العام الماضي. وجاءت هذه التصريحات الأخيرة في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة والحزب الحاكم تخفيض أو إلغاء الحد الأقل الحالي للبدلات.