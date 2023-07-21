الولايات المتحدة تدين إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية وتدعو إلى الحوار

Photo : YONHAP News

نددت الولايات المتحدة بإطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية في وقت متأخر من ليلة أمس، ودعت إلى العودة إلى الحوار.وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "كارين جان بيير" خلال مؤتمر صحفي دوري أمس الاثنين إن الولايات المتحدة تدين عمليات الإطلاق التي تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي وتشكل تهديدا للدول المجاورة لكوريا الشمالية وللمجتمع الدولي.وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن واشنطن ملتزمة بالمقاربة الدبلوماسية مع بيونغ يانغ، وحثت النظام الكوري الشمالي على العودة إلى الحوار. كما انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر" عمليات إطلاق الصواريخ، ووصفها بأنها انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة، وحث كوريا الشمالية على الامتناع عن الإجراءات التصعيدية.وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى نحو البحر الشرقي في وقت متأخر من ليلة أمس.وقالت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في بيان إنها على علم بإطلاق كوريا الشمالية صواريخ وأنها تجري مشاورات وثيقة مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة. وأضافت القيادة أن الإطلاق الأخير لم يشكل تهديدا مباشرا لأفراد الولايات المتحدة أو أراضيها أو حلفائها، لكنه يُظهر بوضوح أن برنامج الأسلحة غير المشروعة لكوريا الشمالية يزعزع استقرار الأوضاع.