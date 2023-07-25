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الكوريتان

واشنطن تؤكد عدم وجود رد من قبل كوريا الشمالية بشأن الجندي الأمريكي

Write: 2023-07-25 10:44:03

واشنطن تؤكد عدم وجود رد من قبل كوريا الشمالية بشأن الجندي الأمريكي

Photo : YONHAP News


قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين إن كوريا الشمالية لا تزال غير مستجيبة للاتصالات فيما يتعلق بوضع الجندي الأمريكي الذي عبر من كوريا الجنوبية إلى الشمال الأسبوع الماضي.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة "ماثيو ميلر" في إيجاز صحفي أن الولايات المتحدة ليس لديها أي اتصالات جوهرية مع كوريا الشمالية بشأن الجندي "ترافيس كينغ"، مع عدم الرد على استفسارات للتأكد من مكان وجوده وسلامته.
وبشأن التقارير الإعلامية عن بدء قيادة قوات الأمم المتحدة محادثات مع الجيش الكوري الشمالي عبر خطوط الاتصال الموجودة في المنطقة الأمنية المشتركة، قال "ميلر" إنه لم تحدث اتصالات جديدة منذ الأسبوع الماضي.
وأشار المتحدث إلى أنه على الرغم من تأكيد قيادة الأمم المتحدة على أن كوريا الشمالية قد أقرت بتسلم رسالتها، فإن ذلك لا يمكن اعتباره ردا فعليا. وأضاف أن الولايات المتحدة لديها عدد من القنوات لإرسال رسائل إلى كوريا الشمالية، وقد سلمت بعضها إلى السلطات في بيونغ يانغ، لكنها لم تتلق ردا حتى الآن.
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