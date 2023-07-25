الاقتصاد الكوري يسجل نموا للربع الثاني على التوالي

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تمكن الاقتصاد الكوري الجنوبي من تحقيق نمو في الربع الثاني من هذا العام، حيث انخفضت قيمة الواردات أكثر من الانخفاض في قيمة الصادرات.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 0.6% في الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بالربع السنوي الأسبق.وتوسع الاقتصاد الكوري للربع الثاني على التوالي بعد أن كان قد سجل نموا بنسبة 0.3% في الربع الأول من هذا العام.وانخفض الاستهلاك الخاص بنسبة 0.1%، والإنفاق الحكومي بنسبة 1.9%، في حين انخفض الاستثمار في البناء بمقدار 0.3%.وانخفضت قيمة الصادرات الكورية بنسبة 8.8%، بينما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 4.2%.